Aydın'da sürücü adayının kullandığı otomobil refüje çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da sürücü adayının kullandığı otomobil refüje çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Aydın'da sürücü adayının kullandığı otomobil refüje çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde kamyonun sıkıştırması sonucu panik yapan sürücü adayının kullandığı otomobil refüje çıktı.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde kamyonun sıkıştırması sonucu panik yapan sürücü adayının kullandığı otomobil refüje çıktı.

Olay, Aydın- Muğla karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir sürücü kursuna ait 09 KT 561 plakalı otomobili kullanan sürücü adayı, seyir halindeyken bir kamyonun kendisini sıkıştırması sonucu panik yaşadı. Bir anda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü adayının kullandığı otomobil, refüje çıkarak durabildi. Meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sürücü adayı yaşanan kazanın ardından şok geçirirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(Uğur Eser/ İHA)

Aydın'da sürücü adayının kullandığı otomobil refüje çıktı

Aydın'da sürücü adayının kullandığı otomobil refüje çıktı

Otomobil, kaldırımdaki ağacı kağıt gibi ortadan ikiye böldü

Otomobil, kaldırımdaki ağacı kağıt gibi ortadan ikiye böldü

 Evine gelen adamı öldüren Esra kendini böyle savundu: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım

Evine gelen adamı öldüren Esra kendini böyle savundu: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title