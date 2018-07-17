Aydın'da Şüpheli Ölüm
Aydın'ın Efeler ilçesinde 24 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Aydın'ın Efeler ilçesinde 24 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Girne Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Orhan Alpaslan'ı (24) yerde hareketsiz halde gören babası, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Alpaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Alpaslan'ın cesedi otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.