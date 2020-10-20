Aydın'da, sulama kanalında çok sayıda 'ölü balık' bulundu
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Aydın'da, sulama kanalında çok sayıda 'ölü balık' bulundu

20.10.2020 20:48 | Son Güncelleme: 20.10.2020 20:51
Aydın'da, sulama kanalında çok sayıda 'ölü balık' bulundu

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, sulama kanalında çok sayıda balığın ölü bulunması üzerine inceleme başlatıldı.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, sulama kanalında çok sayıda balığın ölü bulunması üzerine inceleme başlatıldı.

Germencik ilçesine bağlı kırsal Turan Mahallesi'ndeki sulama kanalına öğle saatlerinde balık avına giden vatandaşlar, çok sayıda ölü balık ile karşılaştı. İddiaya göre, Büyük Menderes Nehri'nin beslediği sulama kanallarında suların azalması nedeniyle balıkların öldüğü ileri sürüldü. Kaymakam Ayhan Işık'ın talimatı üzerine Gıda Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, balıklar ve sudan numune alarak tahlile yolladı. Balıkların ölüm nedeni yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.


Aydın'da, sulama kanalında çok sayıda 'ölü balık' bulundu
Aydın'da, sulama kanalında çok sayıda 'ölü balık' bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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