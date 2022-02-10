Aydın'da sulama kanalına düşen inek kurtarıldı - Haberler
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Aydın'da sulama kanalına düşen inek kurtarıldı

AA, Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'da sulama kanalına düşen inek kurtarıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Söke Ovası Regülatör mevkisinde otlayan ineğin sulama kanalına düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgede çalışma yapan itfaiye ekipleri, ineği bulunduğu alandan çıkardı.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Söke Ovası, İtfaiye, Aydın, İnek, Güncel, Haberler

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