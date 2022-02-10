Aydın'da sulama kanalına düşen inek kurtarıldı
AA, Gökhan Düzyol - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Aydın'ın Söke ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Söke Ovası Regülatör mevkisinde otlayan ineğin sulama kanalına düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgede çalışma yapan itfaiye ekipleri, ineği bulunduğu alandan çıkardı.
AA / Gökhan Düzyol - Güncel