Aydın'da sulama havuzuna düşen çocuk öldü
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Aydın'da sulama havuzuna düşen çocuk öldü

Aydın'da sulama havuzuna düşen çocuk öldü
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın Köşk ilçesinde sulama havuzuna düşen 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde sulama havuzuna düşen 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Sarıçam Mahallesi Çatma mevkisinde Y.E.G, henüz bilinmeyen bir nedenle sulama kanalına düştü.

Çocuğun havuzda olduğunu görenler durum sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Y.E.G'nin öldüğünü belirledi.

Çocuğun cesedi savcılık incelemesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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