Aydın'da Suç Örgütü Operasyonu
Aydın'da uyuşturucu ticareti yapan ve suç örgütü kuranlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden adliyeye sevk edilen 3'ü tutuklandı.
Aydın'da uyuşturucu ticareti yapan ve suç örgütü kuranlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden adliyeye sevk edilen 3'ü tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, "Suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, kasten yaralama ve uyuşturucu ticareti yapma" suçlarını işleyenlere yönelik operasyon yaptı.
Operasyonda, O.A, Y.B, E.A, İ.T, A.T. ve M.G. gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 54 gram metamfetamin, çok sayıda isimsiz çek ve senet, 1 pompalı tüfek, 1 av tüfeği ele geçirildi.
Şüphelilerden işlemleri tamamlanan O.A, Y.B. ve E.A. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Diğer zanlılarının işlemleri sürerken hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.