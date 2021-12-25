Aydın'da su yönetimi paneli düzenlendi

Aydın'ın Germencik ilçesinde "Susuzluk bizi yönetmeden biz suyu yönetelim" paneli gerçekleştirildi.

Germencik Belediyesi ve Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliği iş birliğiyle gerçekleştirilen panelde Ortadoğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdin Bozkurt, Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sürmen, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Bülbül ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Jeoloji Yüksek Mühendisi Alim Murathan konuşmacı olarak yer aldı.

Panel öncesi konuşma yapan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, gelecek nesilleri düşündükleri için böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hüseyin Alan da kaçak açılan su kuyuları nedeniyle ülkenin birçok yerinde afet boyutuna ulaşmış tehlikelerle karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilcisi Hasan Kuru ise suyun, bugünün ve yarının önemli bir yaşam kaynağı olduğunu vurgulayarak artan nüfus ve iklim değişikliği dikkate alındığında ilerleyen yıllarda su kaynaklarına ulaşabilmenin temel sorunlardan biri olacağını savundu.

Panel sonrası gazetecilere açıklama yapan Prof. Dr. Erdin Bozkurt ise geçtiğimiz aylarda Germencik'te toprakta oluşan yarıklara ilişkin bilgi verdi.

Bozkurt, benzer durumların Afyon ve Konya'da da yaşandığını anımsatarak, "Özellikle kurak dönemlerde yer altı suyunun çok fazla çekilmesine bağlı olarak gelişen yüzey deformasyonu... Biz bunları çökme ve oturma şeklinde görüyoruz. Buna benzer süreçlerin oluşacağının farkındayız. Su çekiminin belli bir düzende gerçekleşmesini sağlamalı, su yönetimini çok doğru bir şekilde düzenlemeli ve kontrol etmeliyiz." dedi.