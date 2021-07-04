Aydın'da spor yatırımları belli oldu

2021 yılının Aydın için yatırım yılı olması beklenirken, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bakanlık tarafından Aydın'a yapılacak olan yatırımlarını açıkladı.

2021 yılının Aydın için yatırım yılı olması beklenirken, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bakanlık tarafından Aydın'a yapılacak olan yatırımlarını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Ankara'ya giderek Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüşen Aydın heyeti, il genelinde yapılacak birçok gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili de protokol imzalandı. İmzalanan protokolün ardından konu ile ilgili açıklama yapan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, merkez ilçe Efeler başta olmak üzere Bakanlık tarafından 10 ilçeye ve protokoller ile 7 belediyeye devredilen yatırımların listesini yayınladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tüm ilçelere 150 adet basketbol potası yapılacağı duyurulurken, Efeler'e de 3 bin 500 kişilik spor salonu, Pınarbaşı yarı olimpik yüzme havuzu, 12 adet halı saha, Umurlu Mahallesi Gençlik Merkezi, Umurlu ve Kardeşköy Mahallelerine futbol sahası, soyunma odası ve tribün, Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'na mahalle tipi spor salonu, Adnan Menderes Stadyumu'nun yaşayan stadyuma dönüştürülmesi ve çim yenilemesi yapılacağı belirtildi.

Yayınlanan listeye göre Efeler başta olmak üzere Didim, Çine, Germencik, İncirliova, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuyucak, Bozdoğan, Buharkent ve Karacasu ilçeleri de bakanlığın yatırım kapsamına alındı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı