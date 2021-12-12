Aydın'da sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ölü - Haberler
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Aydın'da sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ölü

Aydın'da sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Yeniköy Mahallesi otoban köprüsü yakınlarında saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Emrah Yarav (25) vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, olayın şüphelisi ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Yarav doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Yarav'ın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'da sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ölü

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