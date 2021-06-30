Aydın'da 'SOYBİS Projesi' kapsamında bin 22 küçükbaş hayvan küpeleniyor
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Aydın'da 'SOYBİS Projesi' kapsamında bin 22 küçükbaş hayvan küpeleniyor

Aydın'da 'SOYBİS Projesi' kapsamında bin 22 küçükbaş hayvan küpeleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'da Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Bilgi Sistemi (SOYBİS) kapsamında bin 22 adet küçükbaş hayvan küpeleniyor.

Aydın'da Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Bilgi Sistemi (SOYBİS) kapsamında bin 22 adet küçükbaş hayvan küpeleniyor.

"Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Çalışması" kapsamında Aydın'da küçükbaş hayvan seçimi yapılıyor. 2020/32 nolu Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği kapsamında, küçükbaş soy kütüğü desteklemesi şartlarına uygun 22 işletmede hayvan seçimi yapılıyor. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü personelinden oluşan hayvan seçim komisyonu ve Aydın İli Damızlık Koyun Keçi Birliği SOYBİS teknik personeli tarafından çalışmalar sürdürüyor. Çalışma kapsamında 500 baş Karya ırkı koyun, 500 baş Kıvırcık ırkı koyun ve 22 baş koç seçim işlemleri yürütülüyor. - AYDIN

Aydın'da 'SOYBİS Projesi' kapsamında bin 22 küçükbaş hayvan küpeleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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