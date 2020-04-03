Aydın'da sosyal mesafeye bariyerli önlem Korona virüs salgınına karşı Aydın'da banka önlerinde oluşan uzun kuyruklarda sosyal mesafeyi korumak amacıyla demir bariyerler yerleştirildi.

Korona virüs salgınına karşı Aydın'da banka önlerinde oluşan uzun kuyruklarda sosyal mesafeyi korumak amacıyla demir bariyerler yerleştirildi.

Tüm dünyayı etkileyen Korona virüs salgınına karşı Aydın'da sosyal mesafeyi korumak için tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Banka önlerinde vatandaşların oluşturduğu uzun kuyruklarda sosyal mesafe kuralı zaman zaman ihlal ediliyor. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşların banka önlerinde oluşturduğu uzun kuyruklarda sosyal mesafeyi önlemek için demir bariyerler yerleştirdi. Polis ekipleri ayrıca sosyal mesafe kuralının uygulanması için vatandaşlara sık sık uyarılarda bulunuyor. Demir bariyerli önlemin vatandaşların diğer yoğunluk oluşturduğu alanlarda da uygulanacağı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA