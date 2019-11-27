Aydın'da sosyal medyada terör propagandası yapan 9 şüpheli yakalandı
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Aydın'da sosyal medyada terör propagandası yapan 9 şüpheli yakalandı

Aydın'da sosyal medyada terör örgütü PKK'yı öven paylaşımlar yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

27.11.2019 13:08 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:08
Aydın'da sosyal medyada terör propagandası yapan 9 şüpheli yakalandı

'da sosyal medyada terör örgütü 'yı öven paylaşımlar yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Efeler, Nazilli, Söke ve Germencik'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda R.D, M.K, Y.K, İ.D, F.T, K.S, S.D, İ.B. ve V.T. gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 2 tabanca ele geçirildi, dijital verilere el konuldu.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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