Aydın'da sopalı kavga: 4 Yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aydın'da sopalı kavga: 4 Yaralı

09.11.2020 02:15 | Son Güncelleme: 09.11.2020 02:18
Aydın'da sopalı kavga: 4 Yaralı

Aydın'nın Çine ilçesinde çıkan sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Aydın'nın Çine ilçesinde çıkan sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Hamitabat Mahallesi Hükümet Konağı önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi Alikaya Kocabaşoğlu, Sercan Önel, Emrah Bahadır ve Şahin Berber sopayla darbedilerek yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzere olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Hastanede tedavisi tamamlanan yaralılar taburcu edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı

İlgili Haberler

Son dakika haber: Adliye önünde taşlı, sopalı, silahlı kavga: 4 yaralı
Son dakika haber: Adliye önünde taşlı, sopalı, silahlı kavga: 4 yaralı
Birecik'te taşlı sopalı kavga: 4 yaralı
Birecik'te taşlı sopalı kavga: 4 yaralı
Bursa Adliyesinde bıçaklı kavga: 4 yaralı
Bursa Adliyesinde bıçaklı kavga: 4 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Destici Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Cem Yılmaz Irmak Ünal Burak Özçivit
Spor Samatta Tamer Tuna Erol Bulut Mehmet Topal Malcolm Thomas
Daha Fazla Kasım İstifa Joe Biden Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydın'da sopalı kavga: 4 Yaralı - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 02:18:29. #1.14#
title