Aydın'da sopalı kavga: 4 Yaralı

Aydın'nın Çine ilçesinde çıkan sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Aydın'nın Çine ilçesinde çıkan sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Hamitabat Mahallesi Hükümet Konağı önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi Alikaya Kocabaşoğlu, Sercan Önel, Emrah Bahadır ve Şahin Berber sopayla darbedilerek yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzere olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Hastanede tedavisi tamamlanan yaralılar taburcu edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı