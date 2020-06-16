Aydın'da son 3 ayda, 2 bin 88 motosiklet sürücüsüne ceza Aydın'da son 3 ayda yapılan trafik uygulamalarında 2 bin 88 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Aydın'da son 3 ayda yapılan trafik uygulamalarında 2 bin 88 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 8 Nisan ile 8 Haziran 2020 tarihleri arasında "Trafikte her yıl daha iyiye" sloganı ile trafik uygulamasının yapıldığı belirtildi.

Kentte kayıtlı 132 bin 554 motosikletin olduğu belirtilen açıklamada son 3 ayda, 6 bin 730 motosikletin kontrol edildiği belirtildi.

Denetimlerde bu araçlardan 2 bin 88'ine cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Kaynak: AA