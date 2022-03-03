Aydın'da son 24 saatte 26 aranan şahıs yakayı ele verdi - Haberler

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Aydın'da son 24 saatte 26 aranan şahıs yakayı ele verdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aydın'da son 24 saatte 26 aranan şahıs yakayı ele verdi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından son 24 saat içerisinde yapılan çalışmalarda 26 şahıs yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından son 24 saat içerisinde yapılan çalışmalarda 26 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Son 24 saat içerisinde yapılan çalışmalarda haklarında basit yaralama, kişiler arasındaki konuşmayı izinsiz kayıt etme, hırsızlık, cinsel taciz, resmi belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma, bilişim yoluyla dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık gibi çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 26 şahıs yakalanarak adliye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

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