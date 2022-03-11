Aydın'da son 2 ayda bin 833 araç trafikten men edildi

AYDIN (İHA) - Aydın'da yeni il aylarından itibaren yapılan trafik denetimlerinde kusurlu bulunan 436 sürücü ve bin 833 araç trafikten men edildi.

Aydın'da trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik denetimler aralıksız devam ederken son 2 ayda meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi hayatını kaybetti. Aydın Valiliği koordinesinde trafik güvenliğinin artırılması amacıyla denetimler devam ederken 2022 yılının ilk aylarından itibaren yapılan denetimlerde Ocak ve Şubat ayı içerisinde toplam 23 bin 143 araca toplam 21 milyon 956 bin 864 TL idari para cezası uygulandı. Ocak ve Şubat ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu kusurlarından dolayı 436 sürücü ve bin 833 araç trafikten men edilirken 611 sürücünün de ehliyetine el konuldu.

"2 ayda 978 kaza meydana geldi"

Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen son 2 ayda Aydın genelinde trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 497'si yaralamalı ve 8'i ölümlü olmak üzere toplam 978 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda toplam 680 vatandaş yaralanırken, 9 vatandaş ise hayatını kaybetti.

Aydın Valiliği koordinesinde il genelinde trafik güvenliği ve vatandaşların can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirlerin artırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürüleceği öğrenildi. - AYDIN