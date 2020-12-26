Aydın'da sokakta ayakkabısız dolaşan iki çocuğu polis korumaya aldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde sokakta ayakkabısız dolaşan 5-6 yaşlarındaki iki çocuğa polis sahip çıktı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde sokakta ayakkabısız dolaşan 5-6 yaşlarındaki iki çocuğa polis sahip çıktı.

Ovaeymir Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı'nda görev yapan polis ekipleri, sokakta ayakkabıları olmadan dolaşan 5-6 yaşlarındaki 2 çocuğu fark etti. Üzerilerinde kimlik bulunmayan çocuklar, polis merkezine götürüldü.

Burada çocuklara yeni kıyafetler ve oyuncaklar alan polis ekipleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüyle irtibata geçti.

Çocukların, ailelerine ulaşılıncaya kadar yurda yerleştirileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol