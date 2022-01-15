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Son dakika haberleri... Aydın'da sokak köpekleri yaşlı kadını hastanelik etti

Son dakika haberleri... Aydın'da sokak köpekleri yaşlı kadını hastanelik etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Aydın'ın Söke ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı kadın hastanelik oldu.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Söke ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı kadın hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, Söke'nin Çeltikçi Mahallesi Adliye yokuşu Barış Yapı Kooperatifi evleri yakınında saat 18.30 sıralarında sokakta yürüyen Sabriye Erdem (65) iki köpeğin saldırısına uğradı. Evine giderken köpekleri bir anda karşısında gören kadın, büyük panik yaşayarak yere düştü. Köpeklerin kollarından ısırarak yaraladığı yaşlı kadının feryatlarını duyan çevredeki vatandaşlar yardımına koştu. Hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Sabriye Erdem, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaşlı kadının belinde ciddi sorun oluştuğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Aynı bölgede daha önce de benzer köpek saldırılarının yaşandığı belirtildi.

(Levent Tuncer/İHA)

Son dakika haberleri... Aydın'da sokak köpekleri yaşlı kadını hastanelik etti

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Son dakika haberler... Aydın'ın Söke ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı kadın hastanelik oldu.

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