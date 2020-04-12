Aydın'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 400 kişiye para cezası Aydın'da 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağını ihlal eden 400 kişiye para cezası kesildi.

Aydın'da 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağını ihlal eden 400 kişiye para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 günlük sokağa çıkma yasağına yönelik kent merkezinde ve 17 ilçede denetim yaptı.

Jandarmanın sorumluluk sahasında 2 gün boyunca süren denetimlerde yasağı ihlal eden 107 kişiye 313 bin lira, polis bölgesinde ise 293 kişiye 681 bin lira para cezası kesildiği öğrenildi.

Kaynak: AA