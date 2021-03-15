Aydın'da sokağa çıkma kısıtlamasında açık olan restorandaki 16 kişiye para cezası
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Aydın'da sokağa çıkma kısıtlamasında açık olan restorandaki 16 kişiye para cezası

15.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:07
Aydın'da sokağa çıkma kısıtlamasında açık olan restorandaki 16 kişiye para cezası

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı pazar günü açık olan ve eğlence düzenlendiği belirlenen restorandaki 16 kişiye 50 bin 400 lira ceza uygulandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı pazar günü açık olan ve eğlence düzenlendiği belirlenen restorandaki 16 kişiye 50 bin 400 lira ceza uygulandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Dallıca Mahallesi'nde restoran ve düğün salonu olarak hizmet veren bir işletmenin açık olduğunu tespit etti.

Restoranda eğlence düzenlendiğini belirleyen ekipler, 16 kişiye Kovid-19 tedbirleri ve kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 50 bin 400 lira ceza kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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