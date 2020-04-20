Aydın'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 614 kişiye idari para cezası Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 614 kişiye idari para cezası kesildi.

Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 614 kişiye idari para cezası kesildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kendi bölgelerinde denetim yaptı.

Ekiplerce denetim kapsamında 2 gün boyunca tedbirlere uymayan 614 kişiye, toplam 1 milyon 271 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA