Aydın'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 390 kişiye ceza kesildi
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Aydın'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 390 kişiye ceza kesildi

07.12.2020 19:09 | Son Güncelleme: 07.12.2020 19:12
Aydın'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 390 kişiye ceza kesildi

Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı tespit edilen 390 kişiye 821 bin 500 lira para cezası kesildi.

Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı tespit edilen 390 kişiye 821 bin 500 lira para cezası kesildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşın huzur ve güvenliği için asayiş denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı tespit edilen 390 kişiye 821 bin 500 lira para cezası kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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