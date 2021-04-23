Aydın'da sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor

Aydın'da üç günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde ana arterlerde ve hafta içi yoğunluk yaşanan bölgelerde sessizlik hakim olurken, vaka sayılarında yaşanan artışa rağmen, önceki kısıtlamalara göre emniyet güçlerinin denetim ve uygulamalarında esnek davrandığı görüldü.

Aydın'da üç günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde ana arterlerde ve hafta içi yoğunluk yaşanan bölgelerde sessizlik hakim olurken, vaka sayılarında yaşanan artışa rağmen, önceki kısıtlamalara göre emniyet güçlerinin denetim ve uygulamalarında esnek davrandığı görüldü.

Resmi tatil uygulanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Cuma gününe denk gelmesi nedeni ile bu hafta sonu kısıtlaması üç gün olurken, Aydınlı vatandaşların büyük çoğunluğunun kısıtlama kurallarına uyduğu görüldü. Özellikle hafta içi vatandaşların yoğunluk yaşandığı bölgeler, kısıtlama gününde sessizliğe büründü. 23 Nisan kutlamaları dolayısı ile belediye ve bazı kurumların oluşturduğu konvoylara vatandaşlar evlerinden ve balkonlarından eşlik etti. Bazı cadde ve sokaklarda ise saat 17.00'a kadar vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için dışarıya çıktıkları görüldü.

Aydın'da ana arterlerde ve meydanlarda emniyet güçleri tarafından her zaman uygulamaların yapıldığı bölgelerde denetimlerin esnetildiği vatandaşların dikkatinden kaçmadı.

Aydın'da Sağlık Bakanlığı tarafından son hafta açıklanan verilere göre, vaka sayılarında artış yaşanmıştı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı