Aydın'da soğuklar ve buzlanma zeytin üreticilerini etkiledi - Haberler
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Aydın'da soğuklar ve buzlanma zeytin üreticilerini etkiledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aydın'da soğuklar ve buzlanma zeytin üreticilerini etkiledi

Aydın'da hava sıcaklıklarının düşmesi ve buzlanmaların zeytin üreticilerini etkiledi.

AYDIN (İHA) - Aydın'da hava sıcaklıklarının düşmesi ve buzlanmaların zeytin üreticilerini etkiledi. Özellikle dağ köylerindeki yoğun buzlanma sebebi ile üreticiler bahçelerine gidemez hale geldi.

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da hava sıcaklıklarının düşmesi ve yüksek kesimlerde yaşanan kar yağışı ile birlikte buzlanmaların meydana gelmesi üreticileri etkiledi. İl genelinde belediye ekiplerince yol açma ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirilirken, yüksek kesimlerde sıcaklık sıfırın altına kadar düştü. Özellikle dağ köylerindeki yoğun buzlanma sebebi ile üreticiler bahçelerine gidemez hale geldi. Zeytin hasadı için bahçelerine gitmek isteyen üreticiler, kar ve buz engelini aşamıyor. Ürünlerini kurtarmak ve kalan son hasatlarını da yapmak isteyen üreticiler bahçelerine gidemezken, belediye ekiplerinden yolların tuzlanması için destek istedi.

Yaşanan buzlanmalardan dolayı evlerinden çıkamayan vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için tuzlama çalışmaları yapılırken, çalışma yapılmayan bölgelerdeki vatandaşlar ise yetkililere seslenerek yardım beklediklerini ifade etti. - AYDIN

Aydın'da soğuklar ve buzlanma zeytin üreticilerini etkiledi

Aydın'da soğuklar ve buzlanma zeytin üreticilerini etkiledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Türkiye, Zeytin, Aydın, kar, Yerel, Haber

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