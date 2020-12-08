Aydın'da soğuklar başladı vatandaş yakacak derdine düştü
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Aydın'da soğuklar başladı vatandaş yakacak derdine düştü

08.12.2020 11:14 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:18
Aydın'da soğuklar başladı vatandaş yakacak derdine düştü

Son yılların en sıcak ve kurak yılının yaşandığı Aydın'da havalar soğumaya başlayınca vatandaşların yakacak telaşı başladı.

Son yılların en sıcak ve kurak yılının yaşandığı Aydın'da havalar soğumaya başlayınca vatandaşların yakacak telaşı başladı. Geçtiğimiz yıllarda ekim sonunda kurulan sobalar bu yıl yaklaşık bir ay gecikmeli olarak kurulurken, özellikle kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlar yük hayvanları ile dağlardan topladıkları odunları evlerine taşıyor.

Köşk ve çevresinde bu yıl zeytinde yok yılı olması nedeniyle bir yandan zeytin ağaçlarının budaması yapıp diğer yandan da kışlık yakacakları temin ettiklerini belirten İsmail Açıkgöz, "Bu yıl kış geç geldi. Gerek ekonomik gerekse karbonmonoksit zehirlenmesi riskine karşı odun yakmak daha sağlıklı. Arazilerimiz engebeli olması ve araç yolu olmamasından dolayı odun taşıma işlemini yük hayvanları ile yapıyoruz" dedi. - AYDIN

Aydın'da soğuklar başladı vatandaş yakacak derdine düştü
Aydın'da soğuklar başladı vatandaş yakacak derdine düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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