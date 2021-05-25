AYDIN'DA SOĞUK HAVA DEPOSUNDA YANGIN PANİĞİ
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AYDIN'DA SOĞUK HAVA DEPOSUNDA YANGIN PANİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesindeki soğuk hava deposunda klimanın patlaması sonucu yangın çıktı.

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesindeki soğuk hava deposunda klimanın patlaması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, iş yerinde maddi hasar oluştu, dumandan etkilenen bir itfaiye eri de hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Salavatlı Mahallesi'nde bulunan Hüseyin Özer'e ait soğuk hava deposunda çıktı. İddiaya göre, soğuk hava deposu içerisinde bulunan soğutma fanlarından biri büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından kısa bir süre sonra klima alev aldı. Yanan klimanın içerisinde bulunan gazın sıkışma sonucu büyük bir patlama daha meydana geldi. Alevler kısa süre içerisinde tüm iş yerini sardı. Yangını gören depo bekçisi durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına çevre ilçelerden takviye ekip sevk edildi. Tüm depoyu saran alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden itfaiye eri Metin Sümer yoğun dumandan etkilendi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sümer Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerce soğutma çalışması tamalanan depoda maddi zarar meydana geldi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

AYDIN'DA SOĞUK HAVA DEPOSUNDA YANGIN PANİĞİ
AYDIN'DA SOĞUK HAVA DEPOSUNDA YANGIN PANİĞİ
AYDIN'DA SOĞUK HAVA DEPOSUNDA YANGIN PANİĞİ
AYDIN'DA SOĞUK HAVA DEPOSUNDA YANGIN PANİĞİ
AYDIN'DA SOĞUK HAVA DEPOSUNDA YANGIN PANİĞİ
AYDIN'DA SOĞUK HAVA DEPOSUNDA YANGIN PANİĞİ
AYDIN'DA SOĞUK HAVA DEPOSUNDA YANGIN PANİĞİ
AYDIN'DA SOĞUK HAVA DEPOSUNDA YANGIN PANİĞİ
AYDIN'DA SOĞUK HAVA DEPOSUNDA YANGIN PANİĞİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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