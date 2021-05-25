Soğuk hava deposunda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
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Soğuk hava deposunda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangında biri itfaiye eri 2 kişi dumandan etkilendi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangında biri itfaiye eri 2 kişi dumandan etkilendi.

Aydın-Denizli kara yolu Salavatlı Mahallesi'nde meyve sebze alanında faaliyet gösteren bir soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Dumandan etkilenen biri itfaiye eri 2 kişi Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hasara yol açan yangın sonrası depoda soğutma çalışması sürüyor.

Soğuk hava deposunda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Soğuk hava deposunda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Soğuk hava deposunda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Soğuk hava deposunda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Soğuk hava deposunda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Soğuk hava deposunda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Soğuk hava deposunda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Soğuk hava deposunda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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