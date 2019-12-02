Aydın'da sobadan zehirlenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı
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Aydın'da sobadan zehirlenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Çine ilçesinde sobadan zehirlendiği belirtilen Ali (79) ve eşi Felekşan Ok (71), hastanede tedavi altına alındı.

02.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:58
Aydın'da sobadan zehirlenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı

'ın ilçesinde sobadan zehirlendiği belirtilen Ali (79) ve eşi Felekşan Ok (71), hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şevketiye Mahallesi Yapı Kooperatifindeki evde yaşayan Ok çifti, yakınları tarafından baygın halde bulundu.

Çine Devlet Hastanesine kaldırılan karı koca, daha sonra ambulansla Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.

Sobadan sızan gazdan zehirlendikleri kaydedilen Ali ve Felekşan Ok'un, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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