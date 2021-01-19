Aydın'da sobadan zehirlenen baba oğul hastaneye kaldırıldı
19.01.2021 00:29 | Son Güncelleme: 19.01.2021 00:32
Aydın'ın Nazilli ilçesinde sobadan zehirlenen baba oğul hastanede tedavi altına alındı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde sobadan zehirlenen baba oğul hastanede tedavi altına alındı.
Aksu Mahallesi'nde yaşayan Bilal D. ve oğlu Yılmaz D, evlerinde bulunan sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Baba ve oğlu ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan baba ve oğlunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun