Aydın'da sobadan sızan gazdan zehirlenen aynı aileden 5 kişi tedavi altına alındı

Aydın'ın Köşk ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Basçayır Mahallesi'nde yaşayan Ayşe ve Ömer Özkul çifti ile çocuklarında, halsizlik ve mide bulantısı görülmesi üzerine aile, durumu sağlık ekibine bildirdi.

Eve gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerde sobadan sızan gazdan zehirlendiği belirlenen Özkul çifti ile 3 çocuğu, ambulansla hastanelere sevk edildi.

Aydın Devlet Hastanesi ile Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan aile üyelerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun