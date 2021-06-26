Aydın'da sınav trafiği
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Aydın'da sınav trafiği

İhlas Haber Ajansı / Uğur Eser - Haberler | Yerel

Aydın'da sınav trafiği Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da 51 binada 12 bin 699 öğrenci Temel Yeterlilik Testi sınavında ter dökerken, sınav öncesinde oluşan trafik yoğunluğunu gidermek için emniyet ekipleri de yoğun çaba sarf etti.

Aydın'da sınav trafiği

AYDIN - Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da 51 binada 12 bin 699 öğrenci Temel Yeterlilik Testi sınavında ter dökerken, sınav öncesinde oluşan trafik yoğunluğunu gidermek için emniyet ekipleri de yoğun çaba sarf etti.

Türkiye genelinde olduğu gibi Aydın'da da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi heyecanı başladı. Sınav öncesinde merkez ilçe Efeler'de belirlenen 51 sınav noktasının güzergahlarında da trafik yoğunluğu yaşandı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi varyantı başta olmak üzere birçok noktada yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak ve öğrencilerin hızlı bir şekilde sınava yetişebilmeleri için Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yoğun çaba sarf etti. Ayrıca ekipler, sınav stresiyle kimliğini unutan, sınava gireceği okulu karıştıran öğrencilere de yardımcı oldu.

"Ailelerin heyecanı dikkat çekti"

Covid-19 pandemisi dolayısıyla gerekli tedbirler alınırken okullara gelen velilerin de öğrenciler kadar heyecanlı olması dikkat çekti. Üniversite hayali kuran 12 bin 699 Aydınlı öğrencinin daha sessiz ve rahat bir ortamda sınava girebilmeleri için ailelerin okul bahçelerine girmesine izin verilmedi. Öğrenciler kadar ailelerin de heyecanlı olduğu sınav öncesi okul önlerinde bekleyen veliler, çocuklarının başarılı bir sınav geçirmeleri için dua etti.

Aydın'da sınav trafiği
Aydın'da sınav trafiği
Aydın'da sınav trafiği
Aydın'da sınav trafiği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Eser

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