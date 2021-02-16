Aydın'da silahlı yaralama olayına karışan 2 kişi tutuklandı
16.02.2021 18:53 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:58
Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kişinin tabancayla yaralanmasıyla ilgili yakalanan 2 zanlı, tutuklandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kişinin tabancayla yaralanmasıyla ilgili yakalanan 2 zanlı, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, A.L.G'nin tabancayla yaralanması olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan O.G. ile H.B, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Hıdırbeyli Mahallesinde A.L.G. ile O.G. arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, H.B'nin tabancayla ateş ettiği A.L.G, Aydın Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık