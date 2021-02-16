Aydın'da silahlı yaralama olayına karışan 2 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aydın'da silahlı yaralama olayına karışan 2 kişi tutuklandı

16.02.2021 18:53 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:58
Aydın'da silahlı yaralama olayına karışan 2 kişi tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kişinin tabancayla yaralanmasıyla ilgili yakalanan 2 zanlı, tutuklandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kişinin tabancayla yaralanmasıyla ilgili yakalanan 2 zanlı, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, A.L.G'nin tabancayla yaralanması olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan O.G. ile H.B, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Hıdırbeyli Mahallesinde A.L.G. ile O.G. arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, H.B'nin tabancayla ateş ettiği A.L.G, Aydın Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Muharrem İnce Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Buse Varol Demet Şener Merve Dizdar Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Ersun Yanal Cüneyt Çakır Osman Özköylü Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Kaza Milli Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydın'da silahlı yaralama olayına karışan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 19:00:39. #1.15#
title