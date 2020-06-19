Aydın'da silahlı yaralama
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Aydın'da silahlı yaralama

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir gün önce cezaevinden çıktığı iddia edilen bir şahıs, evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Aydın'da silahlı yaralama
19.06.2020 16:00 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:05

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir gün önce cezaevinden çıktığı iddia edilen bir şahıs, evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, Kemer Mahallesi 1676 sokaktaki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden yeni çıkan Şahin E.'nin evine gelen şahıslar, silahla şahsın ayaklarına iki el ateş açarak evden ayrıldı. Mahalle sakinleri, silah seslerinin duyulması üzerine hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Şahin E.'yi evde ayaklarından vurulmuş halde buldu. Yaralı Şahin E., olay yerine gelen ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan incelemenin ardından Şahin E.'yi evinde vuran kişinin Emrah Y. olduğu polis ekipleri tarafından tespit edildi. Şahin E.'yi vurduktan sonra olay yerinden iki araçla kaçan Emrah Y.'yi ve yanındaki şahısları bulmak için polis ekipleri geniş çaplı arama başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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