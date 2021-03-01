Aydın'da silahlı kavgada bir kişiyi ağır yaralayan zanlı tutuklandı
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Aydın'da silahlı kavgada bir kişiyi ağır yaralayan zanlı tutuklandı

01.03.2021 22:43 | Son Güncelleme: 01.03.2021 22:47
Aydın'da silahlı kavgada bir kişiyi ağır yaralayan zanlı tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan silahlı kavgada, husumetli olduğu kişiyi ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan silahlı kavgada, husumetli olduğu kişiyi ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

Ortaklar Mahallesi Göçmenler Caddesi'nde, aralarında husumet bulunan O.S. (20) ve S.Ş. (19) tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, S.Ş, O.S'yi silahla yaraladıktan sonra kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, zanlı S.Ş. ile babası R.Ş'yi (52) suç aletiyle birlikte kısa sürede yakaladı.

Şüphelilerden S.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, baba R.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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