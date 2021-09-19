Son dakika haberi: Aydın'da silahlı kavgada 5 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberi: Aydın'da silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

AA / İbrahim Uzun - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Güvercinada Caddesi'ndeki bir işletmeye müşteri olarak gelen Y. D, D.D, E.K. ve A.Ç. müzik sesinden dolayı işletme sahibi ve çalışanlar H.D, O.İ. ve Ç.Ü. ile tartışmaya başladı. İşletmenin dışında süren kavgada, H.D. ve O.İ, silahla, Ç.Ü. ise darp sonucu yaralandı.

Müşterilerden Y.D. ve D.D. de darbedilerek yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili A.Ç. ve E.K. gözaltına alındı.

Son dakika haberi: Aydın'da silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Aydın'da silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Aydın'da silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Aydın'da silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Aydın'da silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
AA / İbrahim Uzun - Son Dakika Haberleri
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