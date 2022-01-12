Aydın'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Haberler
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Aydın'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Aydın'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

DİDİM, AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan N.İ. (46) ile S.D. (28) otomobilleriyle seyir halindeyken Cumhuriyet Mahallesi'nde karşılaştı.

Araçlarından indikten sonra kavga etmeye başlayan kişilerden N.İ, yanındaki tabancayla S.D'yi yaraladı.

İhbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Aydın Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaçan N.İ, Söke ilçesinde silahla yakalandı.

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri

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