Aydın'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ayağından yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Soğancılar Mahallesi'nde M.O. ile İ.A. ve F.A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.O. silahla İ.A'yı ayağından yaraladı.

Ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırılan İ.A, buradaki müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.

İ.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, M.O. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı