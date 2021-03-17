Silahlı kavga: 5 yaralı
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Silahlı kavga: 5 yaralı

17.03.2021 01:29 | Son Güncelleme: 17.03.2021 01:44

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup Yeni Mahalle Gonca Sokak'ta karşılaştı.

Tarafların pompalı tüfekle birbirlerine ateş açması sonucu F.A, K.E. ve U.B. ile o sırada sokaktan geçen P. Ü. ve T.D. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan U.B'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, silahlı kavgaya karışan B.C, E.C, G.İ, O.İ, Ç.S.T. ve G.Ü'yü gözaltına aldı. Ayrıca, pompalı tüfek, tabanca ve 9 mermi ele geçirildi.

Silahlı kavga: 5 yaralı
Silahlı kavga: 5 yaralı
Silahlı kavga: 5 yaralı
Silahlı kavga: 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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