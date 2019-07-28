Aydın'da silahlı kavga: 3 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 7 Eylül Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında tartışma başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.B.(33) ile E.B. (31), pompalı tüfekle N.A. (32), E.A. (52) ve K.Ç'yi (28) yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aydın Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA