Aydın'da Silahlı Kavga

Aydın'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.T. tabancayla ateş etmeye başladı.



Olayda yaralanan M.Ü, 112 Sağlık Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.



M.Ü'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Olay yerinden kaçan S.T. ve O.Ö. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.



Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkeme sevk edilen S.T tutuklandı, O.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.