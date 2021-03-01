Aydın'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Aydın'da silahlı kavga: 1 yaralı

01.03.2021 00:27 | Son Güncelleme: 01.03.2021 00:31
Aydın'da silahlı kavga: 1 yaralı

Aydın'nın Germencik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Aydın'nın Germencik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

İddiaya göre, Ortaklar Mahallesi Göçmenler Caddesi'nde aralarında husumet bulunan O.S. (20) ile S.Ş. (19) tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ş, O.S'yi silahla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli ile babası R.Ş'yi (52) suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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