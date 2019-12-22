Aydın'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

22.12.2019 02:00 | Son Güncelleme: 22.12.2019 02:18

Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe otogarında aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup birbirlerine silahla ateş etti.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yerde yatan 3 kişinin silahla yaralandığını tespit etti.

Sağlık ekiplerince farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan Ferit Can Şimşek yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan olayı duyan yaralı yakınlarının Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi önünde gerginlik çıkarması üzerine bölgeye özel harekat polisleri ile TOMA aracı gönderildi.

Olaya karıştıkları iddia edilen 10 kişi ekiplerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA