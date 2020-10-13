Aydın'da silahla vurulan kişi yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde silahla vurulan kişi yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde silahla vurulan kişi yaralandı.

İddiaya göre, Kenan Karaağaç, Alabayır Mahallesi'nde yol kenarında beklediği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

112 Acil Servis ekibince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan Karaağaç, Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.

Karaağaç'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı