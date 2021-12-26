Aydın'da sıcaklıkların artması ile birlikte yağış bekleniyor - Haberler
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Aydın'da sıcaklıkların artması ile birlikte yağış bekleniyor

Aydın'da sıcaklıkların artması ile birlikte yağış bekleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'da bugünden itibaren hava sıcaklık değerlerinde artış ile birlikte sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

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AYDIN (İHA) - Aydın'da bugünden itibaren hava sıcaklık değerlerinde artış ile birlikte sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Aydın'da son dört gündür etkili olan soğuk hava, sıcaklık değerlerinin yükselmesi ile yerini ılık ve yağışlı havaya bırakacak. Aydın'da bugün parçalı ve çok bulutlu hafif sağanak yağışlı, yarın parçalı ve çok bulutlu aralıklı hafif sağanak yağışlı, Salı parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba ve Perşembe günü ise çok bulutlu sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklık değerlerinin 15 ile 17 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. - AYDIN

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