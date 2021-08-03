Aydın'da sıcaklar vatandaşları bunalttı, termometreler 44 dereceyi gördü
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Aydın'da sıcaklar vatandaşları bunalttı, termometreler 44 dereceyi gördü

İhlas Haber Ajansı / Uğur Eser - Haberler | Güncel

Aydın'da sıcaklar vatandaşları bunalttı, termometreler 44 dereceyi gördü Sıcaktan bunalan vatandaşlar çareyi süs havuzlarında buldu Aydın genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları Ağustos ayı itibariyle rekor kırmaya devam ederken, termometreler bugün 44 ile 45 dereceyi gördü.

Aydın'da sıcaklar vatandaşları bunalttı, termometreler 44 dereceyi gördü

Sıcaktan bunalan vatandaşlar çareyi süs havuzlarında buldu

AYDIN - Aydın genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları Ağustos ayı itibariyle rekor kırmaya devam ederken, termometreler bugün 44 ile 45 dereceyi gördü. Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Aydın'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstüne çıkmaya başlarken Aydın, Ağustos ayına rekor sıcaklıklarla başladı. İl genelinde yaşanan sıcaklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar da Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan süs havuzunda elini yüzünü ıslatarak serinlemeye çalışıyor. Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan termometre 44 dereceyi gösterince vatandaşlar sığınacak yer aradı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar çareyi gölge alanlarda bulurken, pek çok vatandaş da serinlemek için dondurma ve soğuk su gibi serinletici içecek ve yiyeceklere yöneldi. Haftanın ilk gününe rekor sıcaklık ile başlayan Aydın, ikinci gününde de rekor kırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilerine göre, il genelinde sıcaklıkların mevsim normallerine düşmesi beklenirken, yetkililer artan sıcaklar ile birlikte oluşabilecek yangınlara karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada 13 Ağustos 2017 günü 43 derece ile en sıcak günü yaşayan ilin 4 yıl sonra 44 derece sıcaklıkla en sıcak günün rekoru kırıldığı belirtildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada ayrıca artan hava sıcaklıklarının orman yangını için ciddi risk oluşturduğu vatandaşların uyarılara dikkate alması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Aydın'da sıcaklar vatandaşları bunalttı, termometreler 44 dereceyi gördü
Aydın'da sıcaklar vatandaşları bunalttı, termometreler 44 dereceyi gördü
Aydın'da sıcaklar vatandaşları bunalttı, termometreler 44 dereceyi gördü
Aydın'da sıcaklar vatandaşları bunalttı, termometreler 44 dereceyi gördü
Aydın'da sıcaklar vatandaşları bunalttı, termometreler 44 dereceyi gördü
Aydın'da sıcaklar vatandaşları bunalttı, termometreler 44 dereceyi gördü
Aydın'da sıcaklar vatandaşları bunalttı, termometreler 44 dereceyi gördü
Aydın'da sıcaklar vatandaşları bunalttı, termometreler 44 dereceyi gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Eser

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