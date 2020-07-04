Aydın'da sıcak hava etkili olmaya devam ediyor
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Aydın'da sıcak hava etkili olmaya devam ediyor

Aydın'da sıcak hava etkili olmaya devam ediyor Aydın'ın Efeler ilçesinde sıcak havalar etkisini sürdürmeye devam ederken bugün de termometreler 45 dereceyi gösterdi.

04.07.2020 18:15 | Son Güncelleme: 04.07.2020 18:32

Aydın'da sıcak hava etkili olmaya devam ediyor

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde sıcak havalar etkisini sürdürmeye devam ederken bugün de termometreler 45 dereceyi gösterdi.

Temmuz ayının ilk günlerinde hava sıcakları, Aydın'da etkili olmaya devam ediyor. Kent merkezinde bulunan termometre, bugün de öğlen saatlerinde 45 dereceyi gösterdi. Sıcak hava ile birlikte birçok vatandaş evlerinde çıkmazken dışarıda olanlar da sığınacak gölge yer aradı. Aydınlı vatandaşlar çareyi ağaç gölgelerine sığınmakta bulurken, güneşin altında kalan banklar boş kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilerine göre, Aydın'da hava sıcaklıkları haftasonu da etkili olmaya devam edecek. Uzmanlar, Aydın'da hafta başına kadar devam etmesi beklenen sıcak hava nedeniyle vatandaşlara öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Aydın'da sıcak hava etkili olmaya devam ediyor

Kaynak: İHA

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