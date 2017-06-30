Aydın'da Sıcak Hava

Termometrelerin 45 dereceye kadar çıktığı Aydın'da, vatandaşlar dışarıya çıkmamayı tercih ederken, Kuşadası ve Didim ilçelerindeki sahillerde ise yoğunluk oluştu.



Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkili olduğu illerden Aydın'da kent merkezinde, termometreler 45 dereceyi gördü.



Aşırı nem ve sıcak dolayısıyla vatandaşların önemli bölümü dışarıya çıkmamayı tercih etti. Öğle saatlerinde sokakların boşaldığı gözlenirken dışarıda bulunan vatandaşlar ise parklar ve gölgelik alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.



Gölgede serinlemeye çalışan vatandaşlardan 50 yaşındaki Nazmi Altınel, hayatında ilk kez böyle bir sıcak gördüğünü belirterek, "Adeta yanıyoruz. Şu an meydanlar bomboş. İşi olmayan kimse dışarıya çıkmasın." dedi.



57 yaşındaki Hatice Ahat ise sıcaktan çok nemden etkilendiğini, yürümekte zorluk çektiğini ifade etti.



Plajlar doldu



Deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Kuşadası ve Didim ilçelerinde de vatandaşlar sahillere akın etti.



Tatil yapan yerli ve yabancı turistlerin bazıları, Kadınlar Denizi, Kuştur, Karaova ve Sevgi plajlarında yüzmeyi tercih ederken bazıları ise su parklarında eğlenmeyi tercih etti.



Endemik bitki türleri, doğal güzellikleri ve koylarıyla ünlü Dilek Yarımadası - Büyük Menderes Deltası Milli Parkı da vatandaşların tercihleri arasında yer aldı.



Tarım işçilerinin zorlu mesaisi



Nazilli ilçesinde tarım işçileri, sıcak havaya rağmen pamuk ve çilek tarlalarında çalışmaya devam etti.



Menderes Ovası'ndaki tarlalarda çalışan kadınlardan 47 yaşındaki Cennet Apar, sıcağa rağmen ekmek parası için çilek toplamaya mecbur olduğunu belirterek, "Bitiş saatinin gelmesi için dua ediyoruz. Ekmek parası için çalışıyoruz hepimiz. Bu havada çalışmak çok zor. Eve gidince kendimizden geçiyoruz" dedi.



Pamuk tarlasında çalışan kadınlardan Halime Zeray ise "Saat 04.30'da başladık, 12.30'a kadar çalışıyoruz. Fakat havalar çok sıcak. Eğildiğimiz zaman sanki beynimiz de yanıyor. Maddi sıkıntılardan dolayı bu sıcaklara katlanmak zorundayız." ifadelerini kullandı.