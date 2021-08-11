Aydın'da sezonun ilk kuru inciri kilosu 250 liradan satıldı
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Aydın'da sezonun ilk kuru inciri kilosu 250 liradan satıldı

Aydın'da sezonun ilk kuru inciri kilosu 250 liradan satıldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Türkiye'de kuru incir üretiminin en önemli merkezi Aydın'da sezonun ilk ürünü Aydın Ticaret Borsasınca kilosu 250 liradan satın alındı.

Türkiye'de kuru incir üretiminin en önemli merkezi Aydın'da sezonun ilk ürünü Aydın Ticaret Borsasınca kilosu 250 liradan satın alındı.

Aydın Ticaret Borsasında düzenlenen ilk ürün töreninde Efeler, Germencik, Köşk ve Kuyucak ilçelerinden üreticilerin getirdiği taze ve kuru incirler sergilendi. Törende farklı ilçelerden 6 üreticinin getirdiği 100 kilogram kuru incir, Borsa tarafından sembolik olarak, kilogramı 250 liradan satın alındı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, törende yaptığı konuşmada, incirin ülke ve kent ekonomisi için önemli bir ürün olduğunu söyledi.

Dünyada kuru incir ihtiyacının yüzde 60'ını Türkiye'nin karşıladığını aktaran Aksoy, "Türkiye'de üretilen incirin de yüzde 80'ini Aydın karşılıyor. Aydın, Türkiye için oldukça önemli bir üretici olarak yer alıyor. Umarım, çiftçilerimiz adına alın terinin karşılığını alabilecekleri bir rakamla süreç devam eder, daha iyi bir sezon geçirmiş oluruz." dedi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur da geçen sezonu 78 bin 800 ton incir üretimiyle tamamladıklarını aktardı.

Üretilen incirin 47 bin tonunun yurt dışına gönderildiğini belirten Çondur, "İncir üretiminde Türkiye'de ve dünyada lider pozisyondayız. Özellikle pandemi döneminde sağlığa büyük oranda faydası olması sebebiyle kuru incir tüketimi ülkemizde de günden güne artış göstermektedir. Biz de kaliteli üretimle buna karşılık vermekteyiz. Mevsim normallerinin üzerinde gösteren sıcaklık nedeniyle ürün kalitesinde ve miktarında azalma bekleniyor. Bununla ilgili de rekolte çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Borsaya 20 kilogram incirle gelen üretici Ruhi Doğan ise incirde iyi bir yıl olması temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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