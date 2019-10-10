Aydın'da sezonun ilk kestanesi kilogramı 80 liradan satıldı

10.10.2019 14:42

Ülkenin önemli kestane üretim merkezlerinden Aydın'da sezonun ilk kestanesi kilogramı 80 liradan alıcı buldu.

Aydın Ticaret Borsasında kestane sezonunun açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende, farklı ilçelerden 2 üreticinin getirdiği 50 kilogram kestane, sembolik olarak kilogramı 80 liradan borsa tarafından satın alındı.

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Bahri Erdel, buradaki konuşmasında, kestanenin kent için önemli bir geçim kaynağı olduğunu, Türkiye genelinde üretilen 64 bin ton kestanenin 26 bin tonluk kısmının Aydın'da yetiştirildiğini söyledi.

Aydın Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Yılmaz Bozkır da Türkiye'de en fazla kestanenin Aydın'da yetiştirildiğini belirtti.

Üreticilerden Davut Bayrak da bu sezon yüksek rekolte beklediklerini ifade etti.

Kaynak: AA