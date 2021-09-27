Seyir halindeyken alev alan tur midibüsü yandı

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde seyir halindeyken alev alan turistleri taşıyan midibüs kullanılamaz hale geldi.

O.D'nin kullandığı 46 VK 323 plakalı yabancı turistleri taşıyan midibüs, Kuşadası-Söke kara yolu Yaylaköy mevkisinde seyir halindeyken alev aldı. Dumanı fark eden sürücü, aracı yol kenarına park etti, yolcular da hızlı şekilde tahliye edildi.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Midibüsü saran alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle araçta büyük hasar oluştu.